SOKAKLARDA görme engelli vatandaşlara pek rastlanamaması, bu soruyla ilgili peşin bir hükmün elde edilmesine neden olurken; görme engeli bulunmayan vatandaşların konuyla ilgili yorumları, bu yargıyı destekleyen cinste oldu.

İşte o yorumlar:

Musa Duman (Emekli): Görme engelliler için yol yapılması gereken yerler var. Bazı yerlerde de yapılmış, ama uygun yapılmamış. Arabaların, araçların park edilmemesi; kurallara riayet edilmesi gerekiyor. Alanya’da yalnız bununla ilgili değil, genel olarak bazı eksiklikler var. İnsanlar, park yeri olmadığı için aracını yola park ediyor. Hatta benim bir projem var: Bir tanesi Alanya’ya girmeden, bir tanesi de Alanya’nın çıkışında olmak üzere iki büyük otopark! Alanya küçük bir yer, herkes yürüyerek gezebilir.

Hüseyin Okşar (Çiftçi): Görme, dünyanın en önemli duyusu. Onların (görme engellilerin) hakları, bizden daha fazla. Her hakları verilsin. Yolları yeterli mi, bilmiyorum. Ama güzel bir başkanımız var; söylense her şeyi yapar, her konuyla ilgilenir. Başkanımıza da engellilerimize de saygı duyuyoruz.

Sevda Ahmedova (Turizmci): Alanya’daki görme engelliler için yapılan yolları yeterli bulmuyorum. Bugün biz, görebildiğimiz halde zorlanıyorsak… Onlar için güzel yollar yapılmasını, bizim de el birliği ile desteklememiz gerektiğini düşünüyorum.