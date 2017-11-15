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‘Biz görebildiğimiz halde zorlanıyorsak…’

Engelsiz kentlere sahip olmak, günümüz dünyasında bir uygarlık ölçütüdür. Peki, Alanya engelsiz bir kent mi? Dim Web TV, bu meseleyi görme engelliler açısından irdeledi

‘Biz görebildiğimiz halde zorlanıyorsak…’

Engelsiz kentlere sahip olmak, günümüz dünyasında bir uygarlık ölçütüdür. Peki, Alanya engelsiz bir kent mi? Dim Web TV, bu meseleyi görme engelliler açısından irdeledi

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:29
‘Biz görebildiğimiz halde zorlanıyorsak…’
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SOKAKLARDA görme engelli vatandaşlara pek rastlanamaması, bu soruyla ilgili peşin bir hükmün elde edilmesine neden olurken; görme engeli bulunmayan vatandaşların konuyla ilgili yorumları, bu yargıyı destekleyen cinste oldu. 

İşte o yorumlar: 

Musa Duman (Emekli):   Görme engelliler için yol yapılması gereken yerler var. Bazı yerlerde de yapılmış, ama uygun yapılmamış. Arabaların, araçların park edilmemesi; kurallara riayet edilmesi gerekiyor. Alanya’da yalnız bununla ilgili değil, genel olarak bazı eksiklikler var. İnsanlar, park yeri olmadığı için aracını yola park ediyor. Hatta benim bir projem var: Bir tanesi Alanya’ya girmeden, bir tanesi de Alanya’nın çıkışında olmak üzere iki büyük otopark! Alanya küçük bir yer, herkes yürüyerek gezebilir. 

Hüseyin Okşar (Çiftçi): Görme, dünyanın en önemli duyusu. Onların (görme engellilerin) hakları, bizden daha fazla. Her hakları verilsin. Yolları yeterli mi, bilmiyorum. Ama güzel bir başkanımız var; söylense her şeyi yapar, her konuyla ilgilenir. Başkanımıza da engellilerimize de saygı duyuyoruz.

Sevda Ahmedova (Turizmci): Alanya’daki görme engelliler için yapılan yolları yeterli bulmuyorum. Bugün biz, görebildiğimiz halde zorlanıyorsak… Onlar için güzel yollar yapılmasını, bizim de el birliği ile desteklememiz gerektiğini düşünüyorum.

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Engelsiz KentDim Web TVGörme Engelli
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