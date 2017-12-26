Bitcoin fiyatı ne kadar? İşte Bitcoin'de son durum...

BİTCOİN dün kapanışta 13 bin 950 dolar seviyesindeydi.

Son dönemin en gözde para birimi olan Bitcoin'de yaşanan sert iniş çıkışlar son iki günde yerini daha sakin bir seyre bıraktı.

Hatırlanacağı üzere Bitcoin fiyatları geçen hafta 20 bin dolar sınırını test etmiş ancak ardından keskin bir düşüşle cuma günü 12 bin doların altına düşmüştü. Yüzde 40 kaybın ardından Bitcoin fiyatı daha sonra 13-15 bin dolar aralığına oturdu.

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunuyor.