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Bistro Bellman'dan bir sürpriz daha! Feridun Düzağaç geliyor

Bu yaz birbirinden ünlü isimleri Alanyalı hayranları ile buluşturan Bistro Bellman, şimdi de Feridun Düzağaç konserine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Bistro Bellman'dan bir sürpriz daha! Feridun Düzağaç geliyor

Bu yaz birbirinden ünlü isimleri Alanyalı hayranları ile buluşturan Bistro Bellman, şimdi de Feridun Düzağaç konserine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

03 Kasım 2017 Cuma 18:33
Bistro Bellman'dan bir sürpriz daha! Feridun Düzağaç geliyor
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ALANYA'NIN ünlü gece kulüplerinden olan Bistro Bellman Club, 25 Kasım gecesi Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Feridun Düzağaç'ı Alanyalı hayranlarıyla buluşturacak. Daha önce Serdar Ortaç, Hakan Altun ve Koray Avcı gibi birbirinden ünlü isimleri Alanya'ya getiren Bellman'ın son bombası, Alanyalı Feridun Düzağaç hayranlarını sevince boğdu. 25 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan konserde +18 yaş sınırı olduğunu özellikle belirten işletme yetkilileri, "Bu özel konser için rezervasyonlarımız şimdiden başladı" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Bistro BellmanFeridun Düzağaç
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