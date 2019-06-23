Bisikletiyle suya uçtu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle Dağlıca bölgesine giden bir kişi, hızını alamayarak köprüden suya uçtu

Bisikletiyle suya uçtu
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine bisikletiyle giden Sami Bartın (24) adlı genç, hızını alamayıp köprüden suya uçtu. Olayı duyan yakınları hemen köprü alanına akın etti. Ambulans ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. 
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Penelope Cruz'dan çarpıcı açıklamalar
Penelope Cruz'dan çarpıcı açıklamalar
  1. MAGAZİN

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479