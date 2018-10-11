'Bisiklet Festivali' günü

Toygar DİM

KATILIMIN ücretsiz olduğu ve üç gün sürecek olan festival boyunca Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerine bisiklet turları düzenlenecek. Festival katılımcılarına Dim Çayı, Syedra ören yeri, Sapadere Kanyonu ve Alanya Kalesi gezdirilecek. Alanya'nın eşsiz plajları, tarihi dokusunda 1. Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında etkinlikler, konserler ve bisiklet gezileri düzenlenecek. Türkiye genelinden 400 olmak üzere 600’e yakın sporcu festivalde yer alacak. Bugün saat 09.00’da başlayacak festival, saat 11.00’de Dim Çayı Turu ve saat 22.00’de konserle devam edecek. 13 Ekim Cumartesi (yarın) günü saat 10.30’da Sapadere turu, saat 22.00’de konser ve 14 Ekim Pazar günü ise 10.30’da şehir korteji yapılacak. Konserler, Kestel Mahallesi'nde bulunan Petrol Ofisi karşısındaki kumsalda gerçekleşecek.

