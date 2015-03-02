Birlikte dua ettiler

SUUDİ Arabistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet gece yarısı Mescid-i Haram'a girdi ve Kabe'den önce Umre tavafı yaptı. Erdoğan, Suudi Arabistan’daki güvenlik güçlerinin oluşturduğu güvenlik koridoru içerisinde Merve ve Safa Tepesi arasında Umre sayını gerçekleştirdi. Daha sonra Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Suudi Arabistan Konukevi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'de Türk vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Umre yaptı. Erdoğan, Mekke ve Medine'deki programlarının ardından Riyad'a geçerek, Suudi Arabistan Kralı ile görüşecek.