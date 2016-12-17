Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler

VATANIMA CANIM FEDA
Körfez Fatih Mahallesi Sümbül Sokak'ta oturan Raşit Yücel'in evine ise Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can giderken, ailesinin evde olmadığı görüldü. Şehidin fabrikada çalışan annesi Şükran Yücel'e ulaşılırken, babasına ise ulaşılamadı. Şehidin annesinin eve getirilmesi için fabrikaya gidildi. Raşit Yücel sosyal paylaşım sitesindeki 26 Kasım tarihli paylaşımında, 'Vatanıma canım feda' yazarak birliğinde çekilmiş fotoğrafı paylaştığı görüldü.
İki askerin şehit olması Körfez'de büyük üzüntü yarattı.
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