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Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler

Kayseri 'de vatani görevlerini yapan Kocaeli'den 2 arkadaş, birlikte çıktıkları çarşı iznine giderken bombalı saldırıda şehit düştü. Erler Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel'in şehit oldukları memleketleri Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ndeki ailelerine bildirilirken, büyük üzüntü yaşandı.

Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler

Kayseri 'de vatani görevlerini yapan Kocaeli'den 2 arkadaş, birlikte çıktıkları çarşı iznine giderken bombalı saldırıda şehit düştü. Erler Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel'in şehit oldukları memleketleri Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ndeki ailelerine bildirilirken, büyük üzüntü yaşandı.

17 Aralık 2016 Cumartesi 15:30
Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler
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KAYSERİ 1 Komando Tugayı'nda vatani görevlerine yapan Kocaeli'den 2 arkadaş bombalı saldırıda şehit düştü. İzmit'te günlük yayınlanan yerel bir gazetede çaycı olarak görev yapan Körfez Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokak'ta oturan Hüseyin Özen'in 3 çocuğundan biri olan Abdulsamet Özen'in ailesine acı haber verildi. Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban aileye acı haberi verirken, üzüntü yaşandı. 4,5 aylık asker olan Abdulsamet Özen'in Hakkari'de 1,5 ay görev yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi. 

VATANIMA CANIM FEDA
Körfez Fatih Mahallesi Sümbül Sokak'ta oturan Raşit Yücel'in evine ise Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can giderken, ailesinin evde olmadığı görüldü. Şehidin fabrikada çalışan annesi Şükran Yücel'e ulaşılırken, babasına ise ulaşılamadı. Şehidin annesinin eve getirilmesi için fabrikaya gidildi. Raşit Yücel sosyal paylaşım sitesindeki 26 Kasım tarihli paylaşımında, 'Vatanıma canım feda' yazarak birliğinde çekilmiş fotoğrafı paylaştığı görüldü. 
İki askerin şehit olması Körfez'de büyük üzüntü yarattı.

 
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