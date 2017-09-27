Birincilik için hazırlanıyor

KENDİ ilçelerinde birinci olmak için yarışan kadın çiftçiler, ilçe finallerinde birinci olduktan sonra Antalya’da gerçekleştirilecek yarı finale ve ardından il finaline katılacaklar. Gazipaşa’yı, Antalya’da yapılacak olan yarı finalde Güler Kaptanoğlu temsil edecek. Kaptanoğlu, 19 ilçenin katılacağı yarı finalde ilk 8'e girmesi halinde 7 Ekim'de yapılacak il finalinde yarışmaya hak kazanacak. 5 Eylül Salı günü Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan yarışmada Gazipaşa birincisi olan Güler Kaptanoğlu yarışmaya iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Doğanca Mahallesi'ndeki evinde kütüphanesi de bulunan Kaptanoğlu, Gazipaşa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden görevlendirilen ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner eşliğinde yarışma hazırlığını sürdürüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazan Durak Özçelik, yarı finalde Gazipaşa adına yarışacak Kaptanoğlu'nun derece yapacağından ve finale kalacak 8 kadın çifti arasında yer alacağından umutlu olduğunu belirtti.

BİRİNCİYE 15 BİN LİRA ÖDÜL VAR

Tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 sorunun sorulacağı ilçe elemelerinde birinci olan ve ardından yapılacak yarı final neticesinde il finalisti olmaya hak kazanan 8 kadın çiftçi 7 Ekim tarihinde il birincisi olmak için yarışacak. Yarışmanın il finali 7 Ekim'de saat 14.00'de Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda yapılacak. Antalya birincisi olmak için de ter dökecek olan finalist kadın çiftçilerden 1’inciye 15 bin lira, 2’nciye 10 bin lira, 3'üncüye ise 7 bin 500 lira para ödülü verilecek.