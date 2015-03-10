Bir zamanlar Türkiye'nin en zengin ailesine icra şoku

ZİRAİ makine üretiminde dünyanın en büyük 10 firması arasında gösterilirken iflas eden Uzel Holding, mirasçılarına ait Beylerbeyi’ndeki 3 katlı yalıya bilirkişi 70 milyon TL değer biçti. 1000 metrekare bahçesi ve bahçede yüzme havuzu da olan yalının Serdar Uzel’e ait olan hissesi ise icradan satışa çıkarıldı.

Yalının 8’de 1 hissesi, 23 Mart günü 8 milyon 750 bin lira bedelle, Anadolu Adliyesi 10. İcra Dairesi tarafından açık artırma yoluyla satılacak. 1937’de Ahmet Uzel tarafından kurulan holding Ahmet Uzel’in 1998’de ölmesinin ardından tüm miras anne Türkan Uzel ile kardeşler İbrahim Önder Uzel, Ahmet Serdar Uzel ve Şafak Kibar’a kaldı. Ancak aile üyeleri birbirlerine karşılıklı davalar açtılar ve süreç sonunda şirket iflas etti.

Şirketin borçlarının yanı sıra davalar nedeniyle zor duruma düşen aile üyelerinden Ahmet Serdar Uzel de borçlarını ödeyemedi. Vergi ve sigorta borçları ile çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle haciz konuldu ve satış kararı verildi.

Kaynak: Şefik DİNÇ/Habertürk