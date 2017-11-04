Bir YouTuber daha hayatını kaybetti!

GEÇTİĞİMİZ günlerde hayatını kaybeden Youtuber Cem Korkmaz’ın ardından bir Youtuber’dan daha acı haber geldi. Tır şöförlüğü yapan ve Almanya’da yaşayan Ali Can adlı sevilen YouTuber geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

TIRI SEVDİREN FENOMEN TIRDA HAYATINI KAYBETTİ

Shiftdelete’de yer alan habere göre YouTube fenomeni Ali Can’ın patronu olan LL Serdar'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu bilgiye göre 16:00'da dünyaya gözlerini yumdu. Nevşehir'de yaşayan teyzesinin oğlu Salih Işınmış ise yaptığı açıklamada tırıyla yük boşalttıktan sonra yorgun düştüğünü ve ardından aracında uykuya daldığını belirtti.

Bir daha gözleri açamayan Ali Can'ın In der Schildwacht Str 15 / 65933 Frankfurt am Main (Grisheim) adresindeki Frankfurt Türk Federasyonu camisinde öğle namazına mütekiben cenaze namazı kılınacak. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabasına bağlı İbrahimpaşa köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya'da yaşayan YouTube fenomeni Ürgüp'de defnedilecek.