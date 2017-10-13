Bir yolcusunun bayıldığı uçak geri dönüyor

EDİNİLEN bilgiye göre; THY'nin, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kanada'nın Montreal kentine gitmek üzere 253 yolcusunu alan TK-35 sefer sayılı Airbus 330-300 tipi, TC- JOA kuyruk tescilli uçağı saat 15.33'te havalandı.



Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra yolculardan 16 yaşındaki genç kadın bayıldı. Kabin memurları ilk müdahaleyi yaparak durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Uçakta bulunan bir doktor da rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Doktorun, 'geri dönelim' demesi üzerine Kaptan pilot durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesine bildirerek acil iniş izini istedi. Alınan izin üzerine uçak havada yakıtını azaltmak için tur atmaya başladı. Uçağın yaklaşık 3 saattir tur attığı ve yaklaşık 3 saat daha tur attıktan sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Bu arada hastalanan yolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

