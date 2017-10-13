Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
151.800
DOLAR
3.6250
STERLİN
4.8285
EURO
4.2944
14 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Ekim 2017 Alanya -...
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi geliyor!
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi...
Kadın cinsel uyarıcıların ardındaki gizli gerçekler!
Kadın cinsel uyarıcıların ardındaki gizli...
Flaş Haber
Okula silahlı saldırı!
Kapat
banner468

Bir yolcusunun bayıldığı uçak geri dönüyor

Türk Hava Yolları'nın(THY) İstanbul-Montreal seferini yapan uçak, bir yolcusunun bayılması üzerine havadan geri dönüyor

Bir yolcusunun bayıldığı uçak geri dönüyor

Türk Hava Yolları'nın(THY) İstanbul-Montreal seferini yapan uçak, bir yolcusunun bayılması üzerine havadan geri dönüyor

13 Ekim 2017 Cuma 19:05
Bir yolcusunun bayıldığı uçak geri dönüyor
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre; THY'nin, İstanbul  Atatürk Havalimanı'ndan Kanada'nın Montreal kentine gitmek üzere 253 yolcusunu alan TK-35 sefer sayılı Airbus 330-300 tipi, TC- JOA kuyruk tescilli uçağı saat 15.33'te havalandı.
 
Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra yolculardan 16 yaşındaki genç kadın bayıldı. Kabin memurları ilk müdahaleyi yaparak durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Uçakta bulunan bir doktor da rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Doktorun, 'geri dönelim' demesi üzerine Kaptan pilot durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesine bildirerek acil iniş izini istedi. Alınan izin üzerine uçak havada yakıtını azaltmak için tur atmaya başladı. Uçağın yaklaşık 3 saattir tur attığı ve yaklaşık 3 saat daha tur attıktan sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Bu arada hastalanan yolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıYolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlber Ortaylı Alanya'da konferansa katılacak
İlber Ortaylı Alanya'da konferansa katılacak
O pilot hakkında yeni gelişme
O pilot hakkında yeni gelişme
Alanyalı Uysal çalışmaları anlattı
Alanyalı Uysal çalışmaları anlattı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim