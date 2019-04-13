Bir vahşet de Alanya'da! Pati'yi zehirleyerek öldürdüler

Mehmet AL

ALANYA'NIN Bektaş Mahallesi'nde vatantaşlar tarafından hergün mama verilerek beslenen Kangal kırması olan köpek dün gece kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürülmüş halde bulundu.

Mahalle sakinleri adını Pati koydukları köpeğin kimseye zararı olmadığını söyleyip üzüntülerini paylaştı. Pati'nin zehirlenerek öldürülmesine tepki gösteren bir mahalle sakini 'Köpeği mahalle halkı olarak kısırlaştırdık. Pati'nin kimseye zararı yoktu. Bizleri işe giderken yolcu ederdi. Onu zehirleyerek öldürenler hesabını öteki dünyada nasıl verecek?' dedi.