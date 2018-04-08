Bir tuhaf düğün! Damat cezaevine gitti, halay hız kesmedi

DİYARBAKIR'DA düğün öncesinde damadın yakalanıp cezaevine gönderilmesine aldanmayan yakınları, damadın olmadığı düğünde halay çekip eğlendi.
GELİNİ KUAFÖRDEN ALMAYA GİDERKEN YAKALANDI
Diyarbakır'da evleneceği kadını kuaförden alıp kına törenine giderken aracı durdurularak gözaltına alınan damat Rohat Akboğa, yargılandığı davada aldığı ceza onaylandığı için cezaevine gönderildi.
DAMADIN CEKETİNİ GELİNİN YANINDAKİ KOLTUĞA ASTILAR
Yaşanan karşısında morallerini bozmayan aileler, düğünü damatsız da olsa yaptı.
Gelinin oturduğu damat koltuğu boş kalırken, koltuğa damadın ceketinin asılması dikkatlerden kaçmadı.
GELİNİ ALTIN VE PARAYA BOĞDULAR
Sanki damat düğündeymişçesine eğlenip halay çeken konuklar takı töreninde gelini adeta altın ve paraya boğdu.
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