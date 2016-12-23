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Bir tarih veda etti

İstanbul'a 80 yıl hizmet ettikten sonra altındaki bir lokantada başlayan yangın sonucu ağır hasar meydana gelen, onarıldıktan sonra Ayvansaray-Hasköy arasında çekilen Eski Galata Köprüsü yerinden kaldırıldı.

Bir tarih veda etti

İstanbul'a 80 yıl hizmet ettikten sonra altındaki bir lokantada başlayan yangın sonucu ağır hasar meydana gelen, onarıldıktan sonra Ayvansaray-Hasköy arasında çekilen Eski Galata Köprüsü yerinden kaldırıldı.

23 Aralık 2016 Cuma 13:07
Bir tarih veda etti
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HALİÇ'TEKİ su sirkülasyonu engellediği için ortada bulunan bölümü açılmış bir vaziyette yıllardır bekleyen eski Galata Köprüsü'nün yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç'ten çıkarıldı. Böylece bir çok İstanbullunun anılarında yer alan tarihi Galata Köprüsü, İstanbul'a da veda etmiş oldu. Tarihi köprünün tamir için tersaneye götürüldüğü belirtildi. Tamirattan sonra köprünün nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.

1992 YILINDA ÇIKAN YANGINDA AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ

16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, yapılan onarımların ardından Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti. E-5 karayolunun geçtiği Haliç Köprüsü'nün onarımı sırasında trafik sıkışıklığına çözüm olması için 2002 yılında tekrar hizmete açılmış ve faydalı olmuştu. Ancak Eski Galata köprüsü yolcu vapurlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu önleyerek Haliç'in temizlenmesi çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle 7 Ekim 2012 yılında tekrar yaya ve araç trafiğine kapatılmış, sökülerek yerinden kaldırılacağı açıklanmıştı.

VEDA ETTİ

Bu açıklamanın üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından o tarihten bu yana orta bölümünde bulunan üç duba sökülüp gerideki dubalara bağlı bir şekilde bekleyen Galata Köprüsü, Haliç'e veda etti. Galata köprüsünün yüzer dubaları römorkörler aracılığı haliçten çıkarıldı. Böylece tarihi köprü haliç'ten ayrılmış oldu. Galata köprüsünden geriye Ayvansaray kıyısında kara üzerine inşa edilen 50 metrelik giriş bölümü kaldı. Bu yapının da önümüzdeki günlerde yerinden söküleceği öğrenildi. Tarihi köprünün ise tamir için romörkörlerle tersaneye çekildiği, tamiratın bitmesinin ardından ne şekilde değerlendirileceğine karar verileceği öğrenildi.

GALATA KÖPRÜSÜNÜN TARİHİ

Eski adıyla Cisr-i Cedit (Yeni Köprü) Köprüsü, 1845 yılında ilk önce ahşap olarak inşa edildi. Ancak kısa sürede eskiyen köprü, 1863 yılında yenilendi. 37 yıl bu şekilde hizmet veren köprünün yerine deniz üzerinde yüzen dubalar üzerine inşaa edilen yeni bir köprü daha yapıldı. Bu köprü 1912 yılında halkın kullanımına açıldı. 1914 yılında bu köprünün üzerinden, elektrikli Eminönü-Karaköy bağlantısı sağlandı. 1987 senesinde Köprü'nün Haliç'e bakan tarafında yeni bir köprünün yapımına başlandı. Ve bu köprünün yapımı tamamlanmadan önce, 1992 yılı mayıs ayında Tarihi Galata Köprüsü çıkan bir yangın sonucu büyük hasar göndü ve ulaşıma kapandı. Bunun üzerine inşası hızlandırılan kazıklar üzerine yapılan yeni köprü yangından bir ay sonra hizmete alındı. Eski galata köprüsü ise yerinden sökülüp tamir gördükten sonra Hasköy, Arnavutköy sahiline yerleştirilmişti.
 
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Eski Galata KöprüsüAyvansarayHaliçHasköyEminönüKaraköyİstanbulArnavutköy
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