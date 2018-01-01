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Bir şehir, bu soruyla çalkalanıyor: Büyük ikramiye kime çıktı

Milli Piyango'nun çeyrek bilete isabet eden ve dörde bölünen büyük ikramiyesinin vurduğu Samsun'da herkes talihlinin kim olduğunu merak etmeye başladı

Bir şehir, bu soruyla çalkalanıyor: Büyük ikramiye kime çıktı

Milli Piyango'nun çeyrek bilete isabet eden ve dörde bölünen büyük ikramiyesinin vurduğu Samsun'da herkes talihlinin kim olduğunu merak etmeye başladı

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:47
Bir şehir, bu soruyla çalkalanıyor: Büyük ikramiye kime çıktı
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MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Samsun bileti olması kentte heyecan ve merak uyandırdı.

BÜYÜK İKRAMİYE DÖRDE BÖLÜNDÜ

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 61 milyon TL dörde bölündü. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldığının belirlenmesi ise kentte büyük heyecan yaşattı. Samsun'da yılbaşı talihlisinin kim olduğu konuşulur hale geldi. Sosyal medyada da bu konu gündem oldu. Kentte oturanlar yılbaşı talihlisinin kim olduğunu bulmak için yorumlar yapmaya başladı. Kahvehanelerde, çay ocaklarında ve kafelerde yapılan sohbetlerde de Samsun'un yeni talihlisi konuşulmaya başlandı.


''ŞEHRİMİZDE BİR HEYECAN YARATTI''

Ayrıca bilet sahibinin alacağı ikramiyeyi ne yapacağı ve kimliğini deşifre edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Hüseyin Akbaş isimli bir vatandaş, yeni yıl talihlisini merak ettiklerini belirterek, "Yeni yılın sabahında bu konu konuşulmaya başlandı. Şehrimizde bir heyecan yaşattı bu ikramiye. Bakalım kim oluduğu er ya da geç ortaya çıkar. Samsun için güzel olur inşallah" dedi.

''ZAMANLA TANINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Adem Candan ise İkramiyenin Samsun'a çıkmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "Çok büyük bir rakam kentimize geldi. Samsun'un tanıtımı açısından da bir araç olur bu olay. Halk olarak da seviniyoruz. Kendini ilk etapta gizli tutabilir ama zamanla tanınacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoBüyük Ikramiye
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