“Bir sabah kendimi dedem yaşındaki adamın kucağında çıplak buldum“

ŞIRNAK Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı timlerinin 7 Nisan'da Cudi Dağı'nda sürdürdüğü operasyonlar sırasında, Helenepir Tepe kırsalında etkisiz hale getirilen 3'ü kadın 5 PKK'lı teröristtin kaldığı mağarada Farsça ve Kürtçe yazılı günlükleri bulundu. Günlüklerde yazan notların içeriği terör örgütünün iğrenç yüzünü gözler önünde serdi.

KADIN TERÖRİSTE AİT GÜNLÜKTE İĞRENÇ NOTLAR

O mağarada ölü ele geçirilen İran'ın Maku kenti doğumlu olan Eylem Rasiki adlı kadın teröristte ait olduğu belirlenen günlükte teröristtin örgüt içinde yaşadığı, şahit olduğu ve kadın arkadaşlarının kendisine anlattığı birçok konuyu kaleme aldığı ortaya çıktı. Günlükte bazı notlar şöyle:

"ASKERİN KORKUSUNDAN FARE GİBİYİZ"

"Botan sahasındayız. Askerin korkusundan fare gibiyiz. Gün yüzü görmeyeli ne kadar zaman geçti onu dahi hatırlamıyorum. Ben bunları yazarken şimdi dışarısı gecemi gündüz mü onu dahi bilmiyorum. Çünkü yerin 6 metre aşağısındayız. 3 plastik su borusundan yapılmış havalandırma deliğinden nefes alıyoruz. Bu gözlerim güneş görmeyeli uzun zaman oldu. Jeneratörün yakıtı bitti için günü bile bilmediği uzun zamandır karanlıktayız. Nefes alırken bile Türkiye askeri bizi duyacak diye korkuyoruz."

"KENDİNİ, DEDESİ YAŞINDAKİ TERÖRİSTİN KUCAĞINDA ÇIPLAK OLARAK BULDU"

Berfin arkadaş bugün bana anlattığına göre 17 yaşında köyünden kaçıp dağa çıktığının ikinci haftasında bir sabah kendini dedesi yaşındaki Fuat başkanın (Ali Haydar Kaytan) kucağında çıplak olarak bulmuş. Örgütün üst düzey kadroları arasında ki Fuat başkanı ben de yakından tanıdım. Kamptaki Türkiyeli arkadaşlar ona "Tecavüzcü Coşkun " lakabını takmıştı.

KAYNAK: SABAH