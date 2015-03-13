Bir oraya bir buraya

BURSA'NIN Kestel İlçesi Kaymakamı olarak görev yapan Erhan Özdemir, 7 Ağustos 2012 tarihinde Alanya Kaymakamı olarak atandı. Alanya'da 5 yıl görev yapması beklenen Erhan Özdemir, 2 yıl Alanya Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra İzmir Vali Yardımcılığı görevine tayin edilmiş, yerine de Muğla-Yatağan Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven atanmıştı. Bu süreç içerisinde Özdemir'in Alanyalı avukatı Mehmet Tığlı harekete geçmişti. Tığlı'nın, Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle başvurduğu davada mahkeme Özdemir lehine karar vermişti. İçişleri Bakanlığı bu karara itiraz etmiş ancak bakanlığın itirazı da reddedilmişti. Ardından Özdemir Alanya Kaymakamlığı görevine dönerken, Hasan Tanrıseven ise Alanya Kaymakamlığı'nın 155. gününde Antalya Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Özdemir, Alanya Kaymakamlığı görevine ikinci kez 24 Şubat Salı günü başladı ve Alanya'daki 17. gününde yeniden tayin edildi. Yaşanan tayin sonrası Özdemir, Isparta Vali Yardımcılığı görevine getirildi. İkinci kez Alanya Kaymakamlığı görevine getirilen Tanrıseven'in ise bugün makama oturacağı bildirildi. Yani toplam 948 günde, Alanya Kaymakamlığı'na 4 ayrı atama yapılmış oldu.

'DEVLETE SİYASET KARIŞTI'