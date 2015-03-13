Bir oraya bir buraya

BURSA'NIN Kestel İlçesi Kaymakamı olarak görev yapan Erhan Özdemir, 7 Ağustos 2012 tarihinde Alanya Kaymakamı olarak atandı. Alanya'da 5 yıl görev yapması beklenen Erhan Özdemir, 2 yıl Alanya Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra İzmir Vali Yardımcılığı görevine tayin edilmiş, yerine de Muğla-Yatağan Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven atanmıştı. Bu süreç içerisinde Özdemir'in Alanyalı avukatı Mehmet Tığlı harekete geçmişti. Tığlı'nın, Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle başvurduğu davada mahkeme Özdemir lehine karar vermişti. İçişleri Bakanlığı bu karara itiraz etmiş ancak bakanlığın itirazı da reddedilmişti. Ardından Özdemir Alanya Kaymakamlığı görevine dönerken, Hasan Tanrıseven ise Alanya Kaymakamlığı'nın 155. gününde Antalya Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Özdemir, Alanya Kaymakamlığı görevine ikinci kez 24 Şubat Salı günü başladı ve Alanya'daki 17. gününde yeniden tayin edildi. Yaşanan tayin sonrası Özdemir, Isparta Vali Yardımcılığı görevine getirildi. İkinci kez Alanya Kaymakamlığı görevine getirilen Tanrıseven'in ise bugün makama oturacağı bildirildi. Yani toplam 948 günde, Alanya Kaymakamlığı'na 4 ayrı atama yapılmış oldu.
'DEVLETE SİYASET KARIŞTI'
Kaymakamlık makamının çocuk oyuncağına döndüğünü belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, "Devlet işlerine siyaset karıştırılıyor" diyerek sert çıktı. Yaşanan gelişmeleri MHP olarak kınadıklarını belirten Er "Doğru bir şey değil bu yapılanlar. Erhan Özdemir mahkeme kararıyla, hukuksal hakkını kullanarak geri gelmişti ve şimdi bu kararın üzerinde oynamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu tarz siyasi hamleler devlet işleyişine karşı güveni sarsar. Bir iktidarın bu tarz işler yapmaması lazım. Hamlelerinde siyasi tavırlar olmamalı. Bu tarz hareketler devletin yapısına ve Alanya'ya zarar verir. Alanya'ya faydalı bir hareket değil. Siyasetçiler siyaset yapmalı. Devlet de devlet işlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeli. Biz MHP olarak bu siyasi hamleyi kınıyoruz" dedi.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 13:06
KIMLERIN KUYRUNA BASTI KIMLERIN CIKARLARINA UYGUNSUZ ISLERINE TAS KOYDU ACABA.ALANYA ÇAKALLARA EMANET MAALESEF.
ne yapalım yine dava açacak bu işin sonu bitmeyecek e rhan bey çok inat edecek daha ama neyazık kendi.. ..şeyleri ortaya çıkmasa bar
bu kadarına da pes artık. erhan bey alanya için bir şanstı. piyon olmadı dik durdu.. bu devirde dürüst olmayacaksın.. akp ye yok artık oy.. alanya da akp yok sadece para sadece çıkar var
DEVLET CİDDİYETİNİN AYAKLAR ALTINA ALINDIĞININ YENİ İSPATI. HUKUKEN HATA YAPTIĞI KANITLANAN İDARENİN ÇOCUK GİBİ İNATLAŞMASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL. ERHAN BEY ELBETTE ÜLKENİN HER YERİNDE VERİLEN GÖREVİ YAPACAKTIR. ANCAK GÖREV SÜRESİ BAKIMINDAN UĞRADIĞI MAĞDURİYETİ HUKUKLA DÜZELTTİ DİYE BU KİN NEDİR? HA,, BU TAYİNİ GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNDEN İTİBAREN BİZİM GİBİ KENDİSİDE BEKLİYORDUR MUTLAK. O NEDENLE ŞOK OLMAMIŞTIR
Mahkeme kadıya mülk değildir. Erhan beyin Alanya inadı neden anlaşılır değil. Mahkemeden o kararı nasıl aldığı aşikar herkes biliyor nasıl aldığını, kararı aldı diye haklımı oluyor.
aa gardaşim akraba mi olacaksiniz ki̇m geli̇rse gelsi̇n hem ende adam öndüüün angara uçaaaanda bababar oturduk eli̇ heç burnunun dişina çikmadi mi̇dem bulandi
erhan beyin ısrarı yakında anlaşılır .bekleyip göreceğiz
zaten herkesin tahmin ettiği şeyler .ee
mevlüt çavuşoğlu ve babası çalıştırtmadılar adamı,hepsi bu.