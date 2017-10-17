Bir kostümü eksikti onu da yaptılar! Dünyaca ünlü sitede satılıyor

DÜNYACA ünlü online perakende devi Amazon'da ünlü isimlerin bebekler için yapılan kostümleri satışa çıkarıldı.

NUSRET'İN KOSTÜMÜ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Kostümler arasında en çok ilgiyi ise Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Nusret Gökçe, namıdiğer Sosyete Kasabı Nusret'in kostümleri görüyor. Nusret'in kostümü 45 dolara yani yaklaşık 160 liraya alıcı buluyor.

NUSRET'E OLAN İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Tuz dökme hareketiyle sosyal medyada büyük ilgi toplayan ve dünyada fenomen haline gelen Nusret'in daha önce de emoji'si yapılmıştı. Kostümünün de yapılması Nusret'e olan ilginin dünya genelinde azalmadığını, aksine artarak devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

