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Bir kedi, 14 koyunu nasıl telef etti?

Tunceli'de ağıla giren kediyi kurt zanneden koyunlar korkudan birbirini ezdi. Yaşanan izdiham sonrası 14 koyun telef oldu

Bir kedi, 14 koyunu nasıl telef etti?

Tunceli'de ağıla giren kediyi kurt zanneden koyunlar korkudan birbirini ezdi. Yaşanan izdiham sonrası 14 koyun telef oldu

24 Mart 2018 Cumartesi 10:17
Bir kedi, 14 koyunu nasıl telef etti?
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 TUNCELİ'NİN Çemişgezek ilçesinde ağıla giren kediyi kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar bir birini ezdi, 14'ü telef oldu, 4'ü de yaralandı.

14 KOYUN TELEF OLDU, 4 KOYUN YARALANDI

Olay, ilçeye bağlı Payamdüzü köyünde bir ağılda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Akpolat'a ait koyunların bulunduğu hayvan barınağına kedi girdi. Kediyi, kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar, izdihama neden oldu.Bu nedenle altta ezilen 14 koyun telef oldu, 4 koyun ise yaralandı.

KOYUNLAR KORKUP BİRBİRLERİNİ EZDİ

 Sabah durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Akpolat ise durumu veteriner hekime bildirdi. Olay yerine gelen veteriner hekimler Cem Avcı ve Latif Çelik yaralı koyunların tedavisini ve telef olan koyunların ölüm sebepleri ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede koyunların kediden korkup birbirlerini ezdiği belirlendi.

YARALI KOYUNLARA TEDAVİ YAPILDI

Payamdüzü köyünden aldıkları vaka bilgisi üzerine bölgeye gittiklerini belirten Uzman Veteriner Hekim Cem Avcı;"Ağıl içinde 14 tane koyunun ölü olduğunu, 4 tane koyunun da yaralı olduğunu tespit ettik. Yaralı olan 4 koyunun tedavisini veteriner arkadaşla birlikte yaptık"dedi.

"KEDİDEN DOLAYI HAYVANLAR ÜRKÜP BİRBİRİNİ SIKIŞTIRDI"

Telef olan hayvanlarla ilgili bölgede inceleme yaptıklarını da aktaran Avcı," Sebep olarak içeriye bir kedinin girdiği, bu kediden dolayı da hayvanların ürküp bir birini sıkıştırdığını 14'nün telef olmasına sebep olduğu tespitinde bulunduk" diye bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TunceliMustafa Akpolat
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