Bir ilçe nüfusunu o doğurttu! Alanyalı efsane doktorun hayatı Alanyaca'da

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Alanya'ya ilişkin son gelişmeler, Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanan Alanyaca, 52. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Alanyalı efsane doktor Hilmi Şifa'yı 96 yaşında 27 Ekim 2019'da kaybettik. Merhum Şifa, Muratpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Aile Mezarlığı’na defnedildi.

2015 yılında Oğuz Korum'un Hilmi Şifa ile yaptığı son röportaj Dim TV'nin ödüllü 'Kültür-Sanat' programı Alanyaca'da ekrana gelecek. Meslek hayatı boyunca 15 bin doğum yaptıran Kadın Doğum Uzmanı Dr. Hilmi Şifa'nın ilginç doğum öyküleri, çocukların nasıl isim babası olduğu, Alanya'daki hayatı, siyasi yaşamı, merhum Süleyman Demirel'le dostluğu ve renkli anılarını kendi ağzından dinleyeceksiniz.

Alanyaca, bu akşam saat 20.00'de Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.