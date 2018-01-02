Bir il hastalıktan kırılıyor! Hastaneler çocuklarla doldu

AĞRI'DA son günlerde etkili olan salgın hastalıklar nedeni ile Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi doldu taştı.
HAVALE GEÇİREN ÇOCUKLAR ERZURUM'A SEVK EDİLDİ
Hastanede her gün ortalama 500 çocuk tedavi olurken, havale geçiren birçok çocuğunda Erzurum'a sevk edildiği öğrenildi. Ağrı'dan havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular.
HASTALARIN SAYISI 500'Ü GEÇTİ
Çocuk Hastanesi'nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor. Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500'ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.
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