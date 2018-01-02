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Bir il hastalıktan kırılıyor! Hastaneler çocuklarla doldu

Ağrı'da il genelinde yayılan salgın hastalık nedeniyle 500'den fazla çocuk hastanelik oldu. Havale geçiren çocuklar Erzurum'a sevk edildi

Bir il hastalıktan kırılıyor! Hastaneler çocuklarla doldu

Ağrı'da il genelinde yayılan salgın hastalık nedeniyle 500'den fazla çocuk hastanelik oldu. Havale geçiren çocuklar Erzurum'a sevk edildi

02 Ocak 2018 Salı 09:02
Bir il hastalıktan kırılıyor! Hastaneler çocuklarla doldu
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AĞRI'DA son günlerde etkili olan salgın hastalıklar nedeni ile Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi doldu taştı.

HAVALE GEÇİREN ÇOCUKLAR ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Hastanede her gün ortalama 500 çocuk tedavi olurken, havale geçiren birçok çocuğunda Erzurum'a sevk edildiği öğrenildi. Ağrı'dan havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular.

HASTALARIN SAYISI 500'Ü GEÇTİ

Çocuk Hastanesi'nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor. Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500'ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.

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ErzurumAğrıGüncel
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