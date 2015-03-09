Bir hızlı tren müjdesi daha

PROJENİN hizmete girmesiyle mevcut demiryolunun uzunluğu 405 kilometreye düşecek.

Türkiye ilk kez 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir hattının hizmete girmesiyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile tanıştı. Türkiye’nin ikinci yüksek hızlı demiryolu hattı ise 2011’de hizmet vermeye başladı. Eskişehir-Konya YHT Hattı ise 23 Mart 2013’te açıldı. Son olarak Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının devreye girmesiyle işletmedeki YHT hattı uzunluğu 1.420 kilometreye ulaştı. Bugüne kadar YHT’lerle taşınan yolcu sayısı 16 milyonu aştı. 2015 programına göre, Ankara merkez olmak üzere 10. Kalkınma Planı’nda tanımlanan hızlı tren çekirdek ağının yapımına öncelik verilecek.

Hat uzunluğu 405 km’ye düşecek

Bu kapsamda gelecek yıl Ankara-Sivas hızlı tren projesinin yapımı hızlandırılacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin 2017’de tamamlanması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle 602 kilometrelik mevcut demiryolunun uzunluğu 405 kilometreye düşecek. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahati 2 saat 15 dakikaya indirecek 105 kilometrelik Bursa-Bilecik-Ankara Hızlı Demiryolu Projesi'nin inşası sürüyor. Türkiye’nin en büyük 3 şehrinden ikisini buluşturacak 624 kilometrelik Ankara-İzmir YHT Projesi de 3 kesim halinde projelendirildi. Proje bittiğinde Ankara- İzmir arasında demiryolu ile seyahat 14 saatten 3 saat 30 dakikaya inecek. Bilecik- Bursa, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu ve Konya-Karaman, Sivas-Erzincan hızlı demiryolu hatlarıyla kısa vadede ülke nüfusunun yarısına yakınının yaşadığı 17 il yüksek hızlı demiryolu ağı ile birbirine bağlanacak.

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