MERKEZİ İzlanda'da olan hava yolu şirketi Wow Air, tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, yolcuların diğer hava yollarını kullanmaları tavsiye edildi. Açıklamada, biletlerini kredi kartı ile satın alan yolcuların, bankaları ile irtibata geçerek geri ödeme talebinde bulunması gerektiği kaydedildi. Şirketin uçuşlarını iptal ettiği açıklamasının ardından binlerce yolcu mağdur oldu.
MALİ SORUNLARI AŞMAK İÇİN YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜYORDU
Wow Air, İngiltere'nin başkenti Londra'da Gatwick ve Stansted havaalanlarından Avrupa'ya uçuş gerçekleştiriyordu. Şirket, bir süredir mali sorunlarını aşabilmek için yatırımcılarla görüşüyordu.
BİRÇOK HAVA YOLU ŞİRKETİ İFLAS ETTİ
Son yıllarda Avrupa'da birçok küçük hava yolu şirketi iflas etti. 2017 yılında Monarch ve Air Berlin, 2018 yılında Azurair, Cobalt Air, Primeria Air, Small Planet Airlines, Skywork, bu yıl ise Germania, Flymbi ve Wow Air faaliyetlerini durdurdu.
Bir hava yolu şirketi daha iflas etti! Tüm uçuşlar iptal edildi
Bir süredir mali sıkıntılarla boğuşan İzlandalı hava yolu şirketi Wow Air, tüm uçuşlarını iptal etti. Birçok yolcu iptalden dolayı mağdur olurken şirket yolcularına diğer hava yollarını kullanmalarını tavsiye etti.
MERKEZİ İzlanda'da olan hava yolu şirketi Wow Air, tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.