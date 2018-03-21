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21 Mart Günlük Burç Yorumu

Bir haftada üçüncü köpek balığı

Kentin 12 mil açığında ağlara takılan 3,5 metre boyunda ve 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı ile bölgedeki balıkçılar aynı "ilginç durum" ile son bir haftada üçüncü kez karşılaşmış oldu.

Bir haftada üçüncü köpek balığı

Kentin 12 mil açığında ağlara takılan 3,5 metre boyunda ve 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı ile bölgedeki balıkçılar aynı "ilginç durum" ile son bir haftada üçüncü kez karşılaşmış oldu.

21 Mart 2018 Çarşamba 13:25
Bir haftada üçüncü köpek balığı
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AKDENİZ'DE Mersinli balıkçılar tarafından son bir hafta içinde üçüncü kez köpek balığı yakalandı. 

Sabahın erken saatlerinde "İzolbey" adlı tekneyle Akdeniz'e açılan balıkçıların ağına, 12 mil açıkta 3,5 metre boyunda 400 kilogram ağırlığında "pamuk" cinsi köpek balığı takıldı.

Balığı güçlükle tekneye çıkaran balıkçılar, kent merkezinde getirdikleri avlarını pazarda sergiledi.

Çok sayıda vatandaş balığa ilgi gösterirken, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesinden gelen öğretim üyeleri de üzerinde inceleme yaptı.

Bugün yakalanan ile birlikte Mersin açıklarında son bir haftada 2'si pamuk, 1'i de küt burun cinsi olmak üzere 3 köpek balığı ağlara takılmış oldu.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilginç bir durumla karşılaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Havaların ısınması nedeniyle köpek balığı akımına uğruyoruz. Daha önce nisan-mayıs aylarında biz köpek balıklarına denk geliyorduk. Akdeniz'de bu sene kış göremedik ve martın başında bile köpek balığı görmeye başladık. Akdeniz'de köpek balığı var ancak bunlar 10-12 mil açıklarında bulunuyor. İnsanların yüzdükleri alanlara gelmezler. Bunlar avlanmak için balık yığınlarının olduğu alanlara gelirler. O sırada da balıkçı tekneleri tarafından yakalanıyorlar."

"Bu balığın insanlar için herhangi bir tehlikesi yok"

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas da balık üzerindeki incelemesi sonrası yaptığı açıklamada, pamuk cinsi köpek balıklarının bu dönemde derin sularda olduğunu söyledi.

Bu türün dünyanın her yerinde görülebildiğini aktaran Ayas, "Bu balığın insanlar için herhangi bir tehlikesi yok. Bu türün kıyıyla bağlantısı çok bulunmaz. Herhangi bir tehlikesi yok. Beslenme rejiminde büyük iri balıklar ve omurgasız türler bulunur. Bizim ülkemizde tek tek bireyler halinde derin suda bulunduğu için çok fazla görülmüyor. Özellikle Avustralya kıyılarında yoğun olarak bulunuyor ve eti yoğun olarak tüketiliyor. Karaciğerinden de balık yağı elde ediliyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MersinDenizdeKöpek BalığıAkdenizİzolbey
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