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Bir gezegenle çarpışmış olabilir

Jüpiter'in, Güneş Sistemi'nin erken döneminde, henüz oluşum aşamasındaki bir gezegen ile çarpışmış olabileceği bildirildi

GÜNCEL 16.08.2019, 17:13 16.08.2019, 17:17 Enes Subaşı
Bir gezegenle çarpışmış olabilir
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Phys.org sitesinin haberine göre, ABD'de Rice, Çin'de Sun Yat-sen  üniversitelerinden gök bilimciler, yaklaşık 4 buçuk milyar yıl önceki dev bir  çarpışmanın, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno'nun  şaşırtan gözlemlerini açıklayabileceği sonucuna vardı.

Rice Üniversitesinden Andrea Isella ve Çinli meslektaşı Shang-Fei Liu,  Juno'nun, Jüpiter'in çekirdeğinin sanılandan daha az yoğun ve yaygın olduğunu  ortaya koyan çekimsel okumalarından yola çıkarak binlerce bilgisayar simülasyonu  üzerinde çalıştı.

Tüm senaryolarda Jüpiter'in ilk birkaç milyon yıl içinde Dünya'dan 10  kat büyük kütleye sahip, embriyo halindeki bir gezegeni yutma olasılığının en az  yüzde 40 olduğu, buna da büyük olasılıkla bir çarpışmanın yol açtığı gözlendi.

Gök bilimciler, çarpışmanın etkisiyle, üstte daha az yoğun tabakalarla  olmak üzere, Jüpiter'in çekirdeğinin yoğun içeriklerinin içi içe geçmiş  olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları, Nature dergisinde yayımlandı.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da  Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

#gezegen #Jüpiter #GÜNEŞ SİSTEMİ
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