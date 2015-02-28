Bir doping vakası daha

VATAN Gazetesi'nin haberine göre biyolojik pasaportlarında sorun çıkan 4 Türk atlette doping tespit edildi. Ülkemizi 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda temsil edenlerin de bulunduğu 4 kadın atletin durumu Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) ve Uluslararası Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından Türk Atletizm Federasyonu’na bildirildi. Bu kuruluşlar, Ümmü Kiraz, Bahar Doğan, Semiha Mutlu Özdemir ve KKTC kökenli Melis Redif’in, uzun süreden beri yapılan kontrollerin ardından biyolojik pasaportlarındaki sapmalarla doğru orantılı olarak doping maddesi kullandıkları kanaatine vardı. Sporcuların en az 4 yıl atletizmden men cezası almaları bekleniyor.

WADA kısa bir süre önce Türkiye’de yaptığı uluslararası toplantının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin gösterdiği çabayı övmüş, kesinlikle toleranssız ve savaşla mücadele eder gibi karşılık vereceklerini de dile getirmişti. Konu üzerinde açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da, “Kesinlikle kirli madalya istemiyoruz” diyerek devlet kararlılığının altını çizmişti.

Bu arada VATAN’ın edindiği bilgiye göre uluslararası takip havuzunda bulunan 20 Türk atleti arasından biyolojik pasaporta bağlı olarak kısa bir süre içinde 10-12 arasında dopingli Türk sporcu çıkması bekleniyor.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Atletizm Federasyonu, Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından 4 milli sporcuda doping tespit edildiği yönünde basına yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, milli sporcular Ümmü Kiraz, Bahar Doğan, Semiha Mutlu Özdemir ve Melis Redif'le ilgili iddialar hakkında, "Daha önce 2011-2013 yılları arasında WADA, sporculardan kan numuneleri almış ve kan değerlerinden kaynaklanan anormal değişiklikleri tespit etmiş, yani bu dört sporcu biyolojik pasaport takibine takılmıştır" denildi.