Bir dönemin fenomen oyununda acı kayıp! Mario, yetim kaldı

İSMİNİ oyun dünyasının efsanelerinden Super Mario'ya veren Segale'ın 27 Ekim'de hayatını kaybettiği öğrenildi. Mario'nun geliştirici Miyamoto, Segale'in isminden ilham alarak ve kendisiyle iletişime geçerek karaktere Mario ismini vermişti.

MARİO'YU GELİŞTİRDİ

ABD'nin önde gelen emlakçılarından olan İtalyan asıllı Segale, uluslararası elektronik ve oyun şirketi Nintendo'ya 1981'de bir fabrika kiralamıştı. Mario'nun geliştiricisi Shigeru Miyamoto ise o dönemde Donkey Kong oyununu tasarlıyordu. Miyamoto, oyundaki ana karakterin ismini Jumpman, prensesin adını Lady koymuştu.

SEGALE'NİN İSMİNDEN İLHAM ALDI

Ancak bu isimler Nintendo tarafından kabul edilmemişti. Miyamoto bunun üzerine Segale'in isminden ilham alarak ve kendisiyle iletişime geçerek karaktere Mario ismini vermişti. Segale'ın dört çocuğu ve dokuz torunu olduğu biliniyor.