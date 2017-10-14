Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Tırnaklar neden sararır?
Tırnaklar neden sararır?
15 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Ekim 2017 Alanya -...
Suda doğum merkezleri artacak!
Suda doğum merkezleri artacak!
banner468

Bir dilekçe tıp fakültesinin kapısını açtı

Sınav ücretini belirlenen sürede ödemediği için kaybettiği LYS'ye girme hakkını, Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvurunun ardından yeniden kazanan Sümeyye Akay, tıp fakültesinde eğitimine başladı

Bir dilekçe tıp fakültesinin kapısını açtı

Sınav ücretini belirlenen sürede ödemediği için kaybettiği LYS'ye girme hakkını, Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvurunun ardından yeniden kazanan Sümeyye Akay, tıp fakültesinde eğitimine başladı

14 Ekim 2017 Cumartesi 21:11
Bir dilekçe tıp fakültesinin kapısını açtı
banner404

SINAV ücretini belirlenen sürede ödemediğinden Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girme hakkını kaybeden Sümeyye Akay'a tıp fakültesinin kapılarını, internet üzerinden Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) gönderdiği başvuru dilekçesi açtı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fen lisesinde okuyan Akay, Yüseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ilk 3 bine girdi. Sınav ücreti ödeme süresini kaçırması üzerine LYS'ye başvurusu düşürülen Akay, internet üzerinden verdiği dilekçeyle konuyu KDK'ya taşıdı.

Akay ile benzer durumdaki öğrencilerin de başvurusunu incelemeye alan KDK, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile "dostane çözüm yolu"na gitti. Kurumun, ÖSYM ile yaptığı görüşmeler sonrasında, bu öğrencilere sınav ücreti ödemeleri için bir günlük ek süre verildi.

Bunun üzerine sınav ücretini ödeyerek LYS'ye giren Akay, yaptığı tercihle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine yerleştirildi.

Öğretmen tavsiyesiyle KDK'ya başvurdu

Tıp fakültesinde eğitimine başlayan Akay yaptığı açıklamada, LYS'ye hazırlık sürecinde cep telefonu ve internetten uzak bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Bu nedenle ücret ödeme süresinden bilgisinin olmadığını anlatan Akay, "Ödeme süresini kaçırdığımı anladığım an hayatım karardı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım." dedi.

LYS'ye giremeyecek olmanın üzüntüsüyle ne yapacağını bilemediğini, çeşitli yerlere müracaatlarda bulunduğunu belirten Akay, "Öğretmenlerimin tavsiyesiyle konuyu KDK'ya ilettim. Ek ödeme süresi verilmesiyle büyük bir mutluluk yaşadım." diye konuştu.

Tanınan hak sonrasında girdiği LYS'de başarı kazandığını dile getiren Akay, şunları kaydetti:

"Aslında yaptığım başvurudan da ümidim yoktu. Düzelmeyecek, hak verilmeyecek zannediyordum ama KDK'ya yaptığım başvuruyla hayallerime kavuştum. Çocukluk hayalim olan tıp fakültesinde eğitime başladım. Hayallerimin yıkıldığı, ümitlerimin tükendiği anda hayatım bana geri verildi. Sınav ücretinin ödenmesi için verilen süreyi kaçırmamdan dolayı LYS'ye giremeseydim emeklerim heba olacaktı. Durum düzelmeseydi belki de psikolojim bozulacak, daha zor bir hayat beni bekleyecekti."

Akay, KDK ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a da teşekkürlerini iletti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DilekçeTıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?
KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?
Kadınlar yemek yerken tek katlı evin zemini çöktü
Kadınlar yemek yerken tek katlı evin zemini çöktü
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti... Doktorlar gözlerine inanamadı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti... Doktorlar gözlerine inanamadı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim