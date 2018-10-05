Bir asır kanepede sona erdi

Gazipaşa'da oturan Hürü Tuncer (102), balkonda oturduğu kanepeden düşerek hayatını kaybetti

Bir asır kanepede sona erdi
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OLAY, Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Balkonda kanepede oturan Hürü Tuncer, evde yalnız olduğu sırada yüz üstü düştü. Başını beton zemine çarpan Tuncer'i baygın halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Tuncer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hürü Tuncer'in cenazesi incelemelerden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
 

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