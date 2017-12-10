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Bir araç kontrolden çıkıp yayaların arasına daldı

Bağdat Caddesi’nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Bir araç kontrolden çıkıp yayaların arasına daldı

Bağdat Caddesi’nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

10 Aralık 2017 Pazar 08:10
Bir araç kontrolden çıkıp yayaların arasına daldı
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İSTANBUL'DA araç kontrolden çıkıp yayaların arasına daldı. Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kızıltoprak Mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen Y.C.U idaresindeki 34 JL 2876 plakalı araç 01.30 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde makas attığı sırada, direksiyon hakimiyetini  kaybetmesi sonucu kaldırama çıkarak 2 yayaya çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı Serkan Korkmaz (18), Medeniyet Üniversite Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Muhammed Coşkun(18) ise  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Serkan Korkmaz’ın durumunun ağır, Muhammed Coşkun’un ise iyi olduğu öğrenildi.  Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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