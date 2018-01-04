Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yemek yedikten sonra asla yapmamanız gereken 4 şey
Yemekten sonra asla bunu yapmayın!
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni düzenleme geliyor!
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni...
4 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Bir annenin en acı anı! 2 kızına son kez sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Maltepe'de cinnet getiren babaları tarafından öldürülen iki minik çocuk son yolculuğuna uğurlanıyor. Acılı anne, kızlarının tabutunu musalla taşına kadar taşıdı, sarıldı, gözyaşlarına boğuldu

Bir annenin en acı anı! 2 kızına son kez sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Maltepe'de cinnet getiren babaları tarafından öldürülen iki minik çocuk son yolculuğuna uğurlanıyor. Acılı anne, kızlarının tabutunu musalla taşına kadar taşıdı, sarıldı, gözyaşlarına boğuldu

04 Ocak 2018 Perşembe 15:35
Bir annenin en acı anı! 2 kızına son kez sarılıp gözyaşlarına boğuldu
banner404

İSTANBUL'UN Maltepe ilçesinde cinnet getiren Ali Yardım (29), 2-4 yaşlarında iki kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etmişti. İki minik kız çocuğu bugün son yolculuğuna uğrulanıyor.

BİRİ CENAZE ARACININ ARKASINDA DİĞERİ İÇİNDE GELDİ

Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri Sancaktepe'de Yenidoğan'daki Hz Ali Camii'ne getirildi. Çocuklardan birinin cenazesi, cenaze aracının arkasına konulurken diğeri de aracın içinde getirildi.

ACILI ANNE TABUTLARA SARILIP UZUN SÜRE AĞLADI

Anne Dilek Yardım, cocuklarının tabutlarını musalla taşına kadar taşıdı. Acılı anne tabutlara sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.01.2018 15:38
Anahtar Kelimeler:
YenidoğanSancaktepeDilek Yardım3. SayfaGüncelAcılı Anne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüzcüsünün başını kesen Nevin: Ben yaptım, ben öldürdüm
Tecavüzcüsünün başını kesen Nevin: Ben yaptım, ben öldürdüm
Ev alıp satanlar dikkat! Yanlış beyanda bulunan yandı
Ev alıp satanlar dikkat! Yanlış beyanda bulunan yandı
İnşaat ustasından akılalmaz buluş! Şimdi 20 ülkeye ihraç ediyor
İnşaat ustasından akılalmaz buluş! Şimdi 20 ülkeye ihraç ediyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim