Bir annenin en acı anı! 2 kızına son kez sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri Sancaktepe 'de Yenidoğan 'daki Hz Ali Camii'ne getirildi. Çocuklardan birinin cenazesi, cenaze aracının arkasına konulurken diğeri de aracın içinde getirildi.

İSTANBUL'UN Maltepe ilçesinde cinnet getiren Ali Yardım (29), 2-4 yaşlarında iki kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etmişti. İki minik kız çocuğu bugün son yolculuğuna uğrulanıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.