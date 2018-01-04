Bir annenin en acı anı! 2 kızına son kez sarılıp gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL'UN Maltepe ilçesinde cinnet getiren Ali Yardım (29), 2-4 yaşlarında iki kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etmişti. İki minik kız çocuğu bugün son yolculuğuna uğrulanıyor.
BİRİ CENAZE ARACININ ARKASINDA DİĞERİ İÇİNDE GELDİ
Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri Sancaktepe'de Yenidoğan'daki Hz Ali Camii'ne getirildi. Çocuklardan birinin cenazesi, cenaze aracının arkasına konulurken diğeri de aracın içinde getirildi.
ACILI ANNE TABUTLARA SARILIP UZUN SÜRE AĞLADI
Anne Dilek Yardım, cocuklarının tabutlarını musalla taşına kadar taşıdı. Acılı anne tabutlara sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.
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