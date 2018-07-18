Bir anne bunu yaparmı? Çocuğunu beşinci kattan sarkıttı...

Şanlıurfa'da, anahtarını evde unutan kadın, beline ip bağladığı 5-6 yaşlarındaki çocuğunu çatıdan 5'inci kat balkonuna sarkıtarak eve soktuktan sonra kapıyı açtırdı! Sorumsuz annenin, çocuğun ölümüne neden olması muhtemel hareketi büyük tepki topladı. Balkona sarkıtılırken çok korkan minik çocuğun çığlıkları ise mahalleyi inletti

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Bir anne bunu yaparmı? Çocuğunu beşinci kattan sarkıttı...
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OLAY, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 5´inci katında oturan, ismi öğrenilemeyen kadın, evde unuttuğu anahtarını almak için, minicik bir çocuğun hayatını tehlikeye atan bir 'yöntem' kullandı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI
5- 6 yaşlarındaki çocuğunun beline ip bağlayan kadın, çocuğu çatıdan balkona sarkıttı. Bu sırada büyük korku yaşayan ve çığlıkları duyulan küçük çocuk, balkona inmeyi başarıp, eve girdikten sonra annesine kapıyı açtı.
Komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, çocuğunun hayatını tehlikeye sokan kadına tepki gösterdi.

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