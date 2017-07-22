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Bir ameliyatın kararttığı hayat! Eşi ve kayınvalidesi öldü, oğlu yetim

Kahramanmaraş'ta bel fıtığı ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Cuma Kısacık'ın annesi acısına dayanamadı, hayatını kaybetti. 1 çocuğuyla ortada kalan eşi, sorumluların cezalandırılmasını istiyor

Bir ameliyatın kararttığı hayat! Eşi ve kayınvalidesi öldü, oğlu yetim

Kahramanmaraş'ta bel fıtığı ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Cuma Kısacık'ın annesi acısına dayanamadı, hayatını kaybetti. 1 çocuğuyla ortada kalan eşi, sorumluların cezalandırılmasını istiyor

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:51
Bir ameliyatın kararttığı hayat! Eşi ve kayınvalidesi öldü, oğlu yetim
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KAHRAMANMARAŞ'TA 25 yaşındaki bir şahıs, bel fıtığı için gitti hastanede geçirdiği cerrahi operasyon sonrasında hayatını kaybetti. Kocasının ölümüne dayanamayan kayınvalidesinin de hayatını kaybettiğini ve çocuğu ile ortada kaldığını söyleyen kadın, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
BEL FITIĞI AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ta yaşayan 25 yaşındaki 1 çocuk babası Cuma Kısacık, 9 Mayıs 2017 tarihinde bel ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Muayene sonrası doktor ameliyat kararı verdi. Ancak Kısacık, girdiği cerrahi operasyon sonrası hayatını kaybetti.
Çağırkan Mahallesinde ikamet eden Hasret Kısacık, eşinin bel ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Eşim şehir dışında çalışıyordu. Bel ağrısı vardı, iki gün evde kaldı. Gittiği doktor, ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Rahatsızlığı yüzünden iki gün tedavi gördü. Üçüncü gün ameliyata girdi. Saat 08.30'da girdiği ameliyattan saat 10.00 gibi çıkacaktı. Akşam saat 15.00 gibi kaybettik" dedi.
OĞLUNUN ACISINA DAYANAMAYAN ANNESİ DE VEFAT ETTİ

Eşinin vefatının ardından oğlunun acısına dayanamayan kayınvalidesinin de öldüğünü öne süren Hasret Kısacık, "Bel fıtığı vardı. Bu doktora hak ettiği cezanın verilmesini istiyorum. Bugün bizim başımıza yarın başkasının başına. Benim ocağım söndü başkasının ocağı sönmesin. Benim kaynanam da öldü oğlunun acısına dayanamadı. Köylülerin yardımları ile yaşamaya çalışıyorum, kayınbabam, kayınvalidem ve eşim vefat etti, bir buçuk yaşındaki biricik oğlum ile ben kaldım. Evimizde fazla eşyam yok, maddi durumumuz olmadığından eşimle alamadık. Buradan çağrı yapıyorum, bizi duyanlardan bizi görenlerden yardım talebinde bulunuyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bel FıtığıAmeliyat
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