Binlerce sürücü cevabını arıyordu! Başvuru yöntemi açıklandı

MOBİL Elektronik Sistem Entegrasyonu olan ve ülkemizde 81 ilde faal olarak hizmet veren mobeseler tarafından yakalanarak ceza yiyen sürücülere, Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvurulması halinde ihlale ilişkin fotoğrafların gönderileceği duyuruldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLDİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, hız sınırını aştığı için kendisine ceza yazılan vatandaşın radara ait video görüntülerine nasıl ulaşılacağını kamuoyu ile paylaştı. Başkanlık açıklamasında, "Hız ihlali yapan sürücüler, cezai müeyyideye itiraz etmesi halinde, radar görevlisinin yanına kesinlikle gönderilmez. Radar görevlisi de çevirme ekibinin yanına çağrılmaz." denildi.

İTİRAZ İÇİN SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE BAŞVURULMASI GEREKİYOR

Açıklamanın devamında ise şu bilgiler yer aldı;

-Hız kayıtlarını görmek isteyen sürücülere, 01/11/ 1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde yazılı müracaatta bulunabilecekleri ve Kabahatler Kanunu'nun 27'nci maddesi doğrultusunda itiraz için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunabilecekleri belirtilir. Dilekçe ile müracaat edilmesi halinde, ihlale ilişkin fotoğraflar da gönderilir.