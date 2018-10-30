Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren emsal karar!

DANIŞTAY 11. Dairesi, ameliyathanede görev yapan ve radyasyona maruz kalması nedeniyle yıpranma payı isteyen hizmetlinin açtığı davayı reddeden idare mahkemesi kararını bozdu.

YIPRANMA PAYINDAN YARARLANMAK İSTEDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi bir hizmetli, ameliyathanede üroloji bölümünde kullandığı "skopi cihazı"ndan kaynaklı radyasyona maruz kalması nedeniyle görev yaptığı 2005'ten itibaren fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payı) yararlandırılması için hastane yönetimine başvurdu.

HASTANE YÖNETİMİ İSTEMİ REDDETTİ

Hastane yönetimi, hizmetlinin gün içinde aralıklarla yarım saat radyasyonlu alanda görev yaptığını kabul etti. Bununla birlikte çalışanın Radyasyon Güvenliği Tüzüğüne göre radyasyon görevlisi sayılmadığını belirten yönetim, hizmetlinin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasına imkan bulunmadığı gerekçesiyle istemi reddetti.

İDARE MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ

Bunun üzerine hizmetli işlemin iptali istemiyle dava açtı. Davaya bakan Trabzon İdare Mahkemesi gün içinde yarım saat radyasyona maruz kalan "hizmetlinin, radyasyon görevlisi sayılmayacağı ve çalıştığı ortamda geçici olarak radyasyona maruz kaldığı" gerekçesiyle yıpranma payından yararlanamayacağına karar vererek, davayı reddetti.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

Davacı, mahkemenin kararını temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Danıştay 11. Dairesi, idare mahkemesinin kararını bozdu. Danıştayın kararında, "Personelin görev tanımlarında olmayan ancak fiilen yürütmekle görevlendirildikleri işler nedeniyle sağlıklarının riske maruz kalması durumunda, ilgili kanunlar kapsamında kalmak kaydıyla fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları, yasal düzenlemenin ihdas amacına uygun bulunmaktadır." denildi.

500 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN EMSAL KARAR

Kararı değerlendiren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Danıştayın ameliyathanede radyasyonlu bir alanda görev yapan bir hizmetli arkadaşımızın yıpranma payı alması gerektiğine karar vermesi, 500 bin sağlık çalışanının yıpranma payını hak ettiğinin hukuki bir ispatıdır." görüşünü savundu.