Binlerce öğrenciye iş ve staj imkanı

KEPEZ Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen GÜNKAF'ın açılışına Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya, Isparta ve Burdur'daki diğer üniversitelerin rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üye ve görevlileri katıldı.

Fuar kapsamında kamu kurumları ve üç ildeki organize sanayi bölgeleri ve diğer alanlardaki sanayi kuruluşlarıyla, özellikle turizmde oteller ve turizm firmalarının açtığı stantlarda, öğrencilere ve mezunlara yönelik iş ve staj başvuruları alınıyor. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği fuarda, firmalara ve kamu kurumlarına da binlerce iş ve staj başvurusu yapıldı. Toplamda 250 firmanın katılımıyla 8 üniversiteden 15 binden fazla öğrenciyi ağırlamayı bekleyen GÜNKAF'ta 100'den fazla etkinlik ve eğitim gerçekleşiyor.

5 ÜNİVERSİTEDE 80 BİN ÖĞRENCİ

Fuarın açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın Türkiye'nin vitrini, Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, “Turizmi, tarımı, ticareti ve sanayisiyle Antalya bir fırsatlar şehri. Şehrimizde ikisi kamu olmak üzere 5 üniversitemiz var. Bu üniversitelerde 80 bin öğrenci okuyor. Batı Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur'la birlikte 8 üniversitemiz var. Bu kariyer fuarı, Batı Akdeniz üniversitelerimizdeki gençlerimizi ilgilendiren çok önemli bir faaliyet" dedi.

SADECE GENÇ OLMAK YETMİYOR

Hayallerin fırsata, fırsatların da gerçeğe dönüşebileceği bir etkinlik olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, Türkiye'yi batıdan bir adım öne çıkaran en önemli avantajın genç nüfus olduğuna dikkat çekti. Sadece genç olmanın yetmediğini vurgulayan Karaloğlu, “İyi eğitilmiş, milli ve yerli olan bir genç nüfus bizi geleceğe taşıyacak ve dünyada bir adım öne çıkaracak. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız her şehirde bir üniversite projesini hayata geçirdi. Artık her şehirde bir üniversitede değil, Antalya'da bugün 5 üniversite var ve yakın zaman hedefimiz Antalya'yı 10 üniversitesi olan bir eğitim ve üniversiteler şehrine dönüştürmek" dedi.

ÖĞRENCİLERE KARİYER YOLU GÖSTERECEK

İş ve aş bulmanın önemli olduğunu da anlatan ve öğrencilere seslenen Vali Karaloğlu, “Üniversiteye girmeden önceki hedefiniz meslek edinmek ama girdikten, mezun olduktan sonra ne olacağım? Mezun olduktan sonra kendi fıtratınıza ve kabiliyetinize uygun yolu nasıl çizeceksiniz? İşte bu kariyer fuarının size sağlayacağı en önemli fırsat bu olacaktır. Burada kamuda ve özel sektördeki şirketler sizlere hem staj imkanı hem de üniversiteyi bitirdikten sonra kariyer planlamanızda sizlere yol gösterecektir" diye konuştu.