Binlerce kadın aynı anda İstiklal Marşı ve Andımız'ı okudu

29 EKİM kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da hız kesmeden devam etti. 1 Kadın Harekatı Derneği ve Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde Konyaaltı Kent Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, İstiklal Marşı ve Andımız’ı okudu. Engelsiz Yaşam Vakfı ritim grubu sahne aldığı etkinlikte, enstrümanlar eşliğinde hep bir ağızdan söylenen şarkılar büyük beğeni topladı.

Sahneden kadınlara hitap eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Hep yarınlarla ilgili güzel sözler söyleriz. ‘Yarın görüşürüz, yarın buluşalım’ deriz. Ama bir yarın var ki tam 95 yıl önce, 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' diyen Gazi Mustafa Kemal’in o yarını bugün işte. 95’inci yıl dönümünde başta Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara selam olsun. Hep birlikte güzel günler diyoruz. Atatürk’le ve Cumhuriyetle kalın.” dedi.

Etkinliğe CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, üyeler, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.