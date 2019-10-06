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Binlerce araç terk edildi! Ortaya bu görüntüler çıktı

Kocaeli'de, binlerce araç yediemin otoparklarında kaderine terk edildi

GÜNCEL 06.10.2019, 12:40 06.10.2019, 12:41
Binlerce araç terk edildi! Ortaya bu görüntüler çıktı
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İZMİT'TE yediemin otoparkı işleten Özkar Dönge, "Sadece benim otoparklarımda 50 milyon TL değerinde araç bulunuyor. Bunu Kocaeli geneline vurursak, ortalama 500 milyon TL değerinde araç atıl durumda, bağlı halde duruyor" dedi. İzmit’te yediemin otoparkı işletmeciliği yapan Özkar Dönge, otoparklarında yaklaşık bine yakın araç olduğunu söyledi.
#kocaeli
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