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Binali Yıldırım, Kayseri saldırısına ilişki konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki bombalı saldırıya ilişkin Maraş'ta açıklamalarda bulundu

Binali Yıldırım, Kayseri saldırısına ilişki konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki bombalı saldırıya ilişkin Maraş'ta açıklamalarda bulundu

17 Aralık 2016 Cumartesi 12:43
Binali Yıldırım, Kayseri saldırısına ilişki konuştu
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AÇIKLAMALARINDA satır başları şöyle:
"Bu alçak terör eylemi sonucu şehit olan askerlerimiz var. Yaralı askerlerimiz var. Yaralılarımız tedavisi devam ediyor. Şu anda bakanlarımız olay yerindedir. Gerekli çalışmaları oradaki emniyet güçleriyle devam ediyorlar. Gelişmeler belirli aralıklarla vatandaşlarımızla paylaşılacak. Olay bundan ibaret."
"Terörü, teröristleri daha da sevindirmeye niyetimiz yok. Terörün amacı bizim moral değerlerimize zarar vermek. Öyle anlaşılıyor ki 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin, terör alçaklıktır, insanlık suçudur, masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Terör örgütü şuınu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, İstikal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine daha da artırır. Programımızı yapacağız. Kahramanmaraş'tan bir kez daha bu alçaklara gereken mesajımızı da hep birlikte vereceğiz."

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TerörBinali YıldırımBaşbakanÇanakkaleKahramanmaraşşehitMücadele
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