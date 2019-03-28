Binali Yıldırım: İşimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu ülkeyi, bölmeye, parçalamaya çalışanlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir." dedi

Binali Yıldırım: İşimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir
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AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap  eden Yıldırım, seçime iki gün kaldığını hatırlatarak, "Gençler, enerjinizi  idareli kullanın. Pazar günü, zımba gibi, enerji dolu geri geleceğiz." dedi.

 
 "Anca beraber, kanca beraber" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:
 
"Başakşehir el ele vererek, inşallah İstanbul'u uçuracağız. Pazar günü  vereceğimiz kararla birlikte, İstanbul'u ve Başakşehir'i 2023'e ve  Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyan kadroları seçeceğiz. 15 milyon insana hizmet  için bu yola çıktık. İstanbul halkına güvenimiz tamdır. Pazar günü, mutlaka  sandığa gidelim. Gün, birlik, beraber, kardeş olma günüdür. Bir olacağız, beraber  olacağız, diri olacağız, iri olacağız ve birlikte Türkiye olacağız."
 

 
Yıldırım, seçildikten sonra herkese hizmet götürmek için çaba  göstereceklerini kaydederek, "Bu ülkeyi, bölmeye, parçalamaya çalışanlarla işimiz  olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir." ifadelerini kullandı.
 
Milliyetçi Hareket Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığını da ziyaret  eden Yıldırım, ilçede çeşitli temaslarda bulundu.
 

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