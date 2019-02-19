Binali Yıldırım görevi devredip hızlı trenle İstanbul’a gitti

EŞİ Semiha Yıldırım ve torunları ile birlikte hızlı trenle İstanbul'a hareket eden Binali Yıldırım, trende gazetecilere açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım'ın torunları ile yaşadığı diyalog da kameralara yansıdı. Yıldırım'ın torunu Ali, "Dede hızlı trene bindik ama niye hızlı gitmiyor bu" diye dedesine sorunca, Bina Yıldırım da "Gençler hızlı. Bunlar z kuşağı. Z kuşağı olunca daha hızlı hayat akıyor. Şimdi televizyonlar senin konuşmanı verecek bizimki güme gidecek nasıl yapacağız" diyerek espri yaptı.

Semiha Yıldırım ise, "İnşallah hayırlısı olur. Bizim için daha iyi, çocuklar, torunlar orada en azından beraber oluruz" ifadelerini kullanırken, Binali Yıldırım da, "İstanbul'da aile bireyleriyle daha fazla görüşme imkanımız olacak" dedi.

