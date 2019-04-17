YILDIRIM açıklamasında, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır." ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu
YILDIRIM açıklamasında, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır." ifadelerini kullandı.
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