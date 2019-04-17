Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
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YILDIRIM açıklamasında, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır." ifadelerini kullandı.
 

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