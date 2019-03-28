Binali Yıldırım açıkladı: Yüzde 48 artıracağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Binali Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları:

İstanbul'a hizmet onurların en büyüğüdür. İstanbul Türkiye'yi taşıyan bir şehir, Türkiye'nin özeti, ihracatının ve verginin yarısı. Gelen turistlerin 3'te 1'i İstanbul'a geliyor, Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiği. Böylesine bir şehirin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmak bir onurdur. 79 gündür sahalardayız, sahalar gayet iyi insanlar çok güzel şekilde dertlerini anlattılar. İstanbul'un kaygılarını ve gençlerin beklentilerini konuştuk. İstanbul'un birçok insanıyla bir araya geldik. Çok şeyi anlatma fırsatı da bulduk.

ANKETLER

Kazanamam korkum yok benim. Biz seçime kazanmak için girdik ve kazanmak için de her şeyi yapıyoruz. İnşallah İstanbullular'ın desteğiyle tecrübe kazanacak.

5 YIL SONRA İSTANBUL NASIL OLACAK?

İstanbul 5 yıl sonra Avrupa'nın 10. en büyük ekonomisi olacak. İstanbul'un milli geliri 300 milyon dolar olacak. Ben belediye olarak para basacak halim yok. Sınırlı sayıda personelle bunu gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanı artık çöp toplama, cenazeyle uğraşma yapmayacak. Artık bir şehri yönetmek söz konusu. İstanbul'a 20 fuar yerine 140 fuar getirirsen bunu başarırsın.

MİLLET İTTİFAKI VE LİSTEDE TERÖRE BULAŞAN ADAYLAR

Birbirine benzemeyenler sıraya dizilmiş haldeler. Terörle iç içe olanlar HDP dahip Saadet Partisi ve CHP de orda. Bu denklemi hiç düşündünüz mü? Listede yer alanları YSK inceliyor ve öyle onaylıyor. Herhangi bir seçilme hallerini kaybettiği anlaşılırsa YSK aday seçilse de bunlara mazbatasını vermez. Mazbata vermiş olsa bile kesin bir suç ortaya çıkarsa Türkiye bir hukuk devleti gereken yapılır.

"CUMHUR İTTİFAKI 15 TEMMUZ GECESİ BAŞLADI"

Yerel seçimler referanduma dönüştü, karşı taraf sürekli buna çekiyor. Ben adaylar ön plana çıksın İstanbul konuşulsun isterdim. Bunlar 8-9 ay önce seçim olduğunu unuttular.

TEKRAR 7 HAZİRAN HAVASI GAYRETİNDELER

Şimdi tekrar 7 Haziran öncesindeki gibi ittifak kurarak aynı havayı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu millet onlara prim vezmez İstikrarın ne demek olduğunu en iyi bu millet biliyor. Tekrar 7 Haziran riski yok, biz yerel yönetici seçimleri yapıyoruz. Ben bu örneği karşı tarafı anlatmak için verdim. Genel seçim havasına girdiler, hükümet kaybedecek diye kendilerince söylenmeye başladılar.

Trafik sorunu için bunun bir takvimi var, bunları detaylıca konuşacağız. Kadınlarımızın istekleri var bunlar da çok doğrular. Karşı ittifakdaki bir zaat kadına el sallayıp 'Sana son uyarım' diyerek seslendi. Bu hareket en ağır bir harekettir. Bir belediye başkanlığı adaylığı için ortaya çıkan arkadaşın böyle bir şeyi yapması doğru değil. Kadınlar bizim baş tacımız, bu toplumun temel direği. Böyle bir yaklaşım fevkalede üzücüdür.

YEŞİL ALANLAR

İstanbul'un dar ve uzun bir haritası var. Haliç'i boydan boya yürüyüş yolu yapacağız ve pırıl pırıl olacak. İnsanlar gece-gündüz bu sahil boyunca yürüyecek. Ekolojik ada ve köprü oluştıracağız orada. Bizim yapacağımız düzenlemelerle hiçbir kesinti olmadan insanlar Haliç'i boydan boya gezecek.

Her mahalleye mutlaka bir adet çocuk parkı olacak. Her ilçede bir Millet Bahçesi olacak ve yeşil koridorlar olacak. Bu yeşil koridorlar İstanbul için çok önemli. Silivri'den Pendik'e kadar 20 tane dereler var. Bu dereler yapılaşmadan dolayı kaybolmuş. Bu dereleri tekrar açıp etrafını yürüyüş yolları yapacağız. Oralarda piknik alanı ve yeşil yollar yapacağız Yeşil ve maviyi buluşturacağız. İstanbul'un mevcut yeşilin yarısı kadarını tekrar İstanbul'a yeşil alan kazandıracağız. Bisiklet yaya ve ortada da dere olacak. Hem taşkın koruma ve afetten koruyacak ve İstanbul'u daha da yeşillendirecek. İstanbul'da deprem toplanma alanını böylece arttırmış olacağız.

OTOPARK SORUNU

İstanbul'un böyle de bir sorunu ortada çünkü. İstanbul'un otopark sorunu mevcut. Yıllarca ruhsatlar verildi insanlar oraları dükkana çevirdi cezayı ödeyip otoparktan kurtuldu. Araç sayısı İstanbul'da 4 milyon oldu. 1 Milyon 700 bin otopark ihtiyacımız var. Araçların sayısı arttığından da otopark sorunu ortaya çıkacak. 39 ilçede otopark oluşturacağız ve trafik bir nebze rahatlayacak.

RAYLI SİSTEMLER

Rayli sistemleri arttıracağız ve bunlar da trafiğe çözüm olacak.

Bu raylı sistemleri arttırmadan trafik sorununu İstanbul'da azaltamayız bile. Yüzde 48 oranında bu rayları artıracağız ve yüzde 30 araç sayısı azalacak. Yaptığımız bu raylı sistemlerle Londra'yı geçeceğiz. Avrasya Tüneli hayalleri zorlayacak bir proje. Türkiye'ye ve İstanbul'a ilkleri getirdik. Marmaray da aynı şekilde çok büyük bir olay. Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı Yavuz Sultan Selim köprüsü, tüneller yollar. İstanbul'a aslında belediye başkanı olmadan çok büyük eserler kazandırdık. Metro ve E-5 ve TEM arasında bir yol projesi var bunlarla trafik sorunu azaltılır, çözülür. 11 yılda 22 bin KM yol yaptık biz Türkiye'de. Altyapı olmadan nasıl ülkeyi kalkındıracaksınız.

AKILLI ŞEHİR VİZYONU

Geniş bant hızlı internet olmasa bu ekonomi, ticaret nasıl gelişecek? İstanbul'da akıllı şehir vizyonu ile yönetilecek. Big Data geleceği değiştirecek.Lamba yanmadığında anında haberiniz olacak. Sorunlarla ilgili geleceğe dair elinizde bilgiler olacak. Yapay zeka, robotlar kullanılacak. İnsanlar eve gitmeden evi yönetecek. Sürücüsüz araçlar hayal değil. Bu teknolojileri kullanarak İstanbul'da hayatı kolaylaştırabiliriz.

METROBÜSTE DEĞİŞİM YAŞANACAK MI?

Metrobüs'le ilgili düşüncelerimiz var. Metrobüs'te yapılacak projelerle kapasiteyi daha da arttıracağız. Metrobüs çözümlerle birlikte akıllanacak, kapasite yüzde 50 artacak.

Eminönü-Eyüp arası tramvay bu sene bitebilir, Mahmutbey-Mecidiyeköy arası tramvay bu sene bitebilir. İstanbul'un altında da bir şehir artık göreceğiz. 241 noktada kavşak iyileştirme yapılacak. Trafikte 50 dakikalık süre 32 dakikaya inecek. Altyapısı en fazla gelişmiş dünyada 9. ülkeyiz bunu 12 yılda başardık.

Gençlerimiz bizim için en büyük sermaye. Makamlar gelip geçici, bunlar bir imtihan yeri. Burada pusulayı şaşırmazsanız sınavı geçmiş olursunuz. Önemli olan gönüllerde makamlar kurmak. Toplamda 1 milyon 50 bin yeni genç oy kullanacak. Gençlere yönelik güzel projelerimiz var bu gençlerle sosyal medyadan vs. buluştuk. Gençlerle ilgili yeterli mesajları buralardan verdiğimi düşünüyorum. İletişimde devrim yaptık, 2G vardı şimdi 5G geliyor bütün hayatı değiştirecek. Fiber ağ trafik kadar önemli. Fiber ağın 100 bin KM'ye çıkması lazım. Bu fiziksel trafik kadar önemli. 2 yıl içinde tüm kamu alanları ve bütün açık yaşam alanlarında internet ücretsiz olacak.

CUMHURBAŞKANI'NIN SEÇİM PERFORMANSI

Vatandaşı tekrar özlemişti ve bu seçim sayesinde onlarla tekrar buluştu kendisi. Dünya siyaset tarihinde her seçim desteğini arttıran başka bir siyasi isim var mı? Cumhurbaşkanımızla 1994'ten beri beraberiz.

'BENİM BAŞLADIĞIM YER İSTANBUL'

Bu şehirde yuva kurdum. AK Parti'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber kurduk. 2002'de İstanbul beni milletveikili yaptı. Ankara ise hayatımın yüzde 10'u.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN PROJELER NELER?

Sokak hayvanları ile ilgili maddede düzenleme talebi var. İnsanlık dışı görüntülere şahit oluyoruz. Hayvanların korunması, hayvan hakları konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Sokak hayvanları için bir rapor hazırlanmalı. Bir rapor için yola gittik, hayvan hakları ile ilgili önerge verdim. Belediye tarafında da yapılacak işler var. Sahipsiz-başıboş sokak hayvanlarını küpeleyerek, belirli barınak ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilecek.