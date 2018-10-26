Bin 825 rakımlı Alacabel'de kar keyfi

AKSEKİ'DE geçtiğimiz yıllarda Kasım aylarında düşen kar bu yıl erken etkili oldu. Ekim ayında mevsimin ilk karını gören vatandaşlar Alacabel mevkisinde araçlarından inerek kar topu oynarken, yaylalarda hayvanlarını otlatan yörükler ise kara yakalanınca zor anlar yaşadı.

Manavgat ilçesinden hayvanlarını otlatmak için yaz ayında Alacabel mevkisine çıkan çobanlardan Mustafa Coşkun, yayladan Ekim ayı sonlarında dönüş yaptıklarını ve bu aylarda hiç kar yağmadığını söyledi. Coşkun, "Alacabel mevkiisinde bu yıl kış erken geldi. Yarın gitmeyi planlıyoruz. Hayvanlarımız üşüdü. Daha önce Ekim ayı sonlarında gidiyorduk. Bu aylarda kar yağmazdı. Yarın Manavgat'ta dönüşe başlayacağız" dedi.

Yoldan geçen vatandaşlardan Nuray Çam, "Kumluca'dan Samsun'a gidiyorduk. Kendim Samsun'luyum. Yol kenarında karı görünce kar topu oynadık. 15 yıldır bu aylarda hiç kar yağdığını görmedik. Biz sahilde hiç kar görmediğimiz için bizim için sürpriz oldu. Çocuklarımla birlikte kar topu oynadık. Çok mutlu olduk" diye konuştu

İlayda Çam ise, Kumluca ilçesinden Samsun'a gittiklerini söyledi. Çam, "Kumluca'dan Samsun'a gidiyorduk. Karı gördüğümüzde durarak kar topu oynadık. Kumluca'da hiç kar göremiyoruz. Bugün ise eğlenceli bir gün oldu" dedi.