

BİM Ucuza Lisanslı iPhone Aksesuarları Satmaya Hazırlanıyor 10 saat önce

Son zamanlarda teknolojik ürünleri ucuza satması ile sık sık gündeme gelen BİM, bu sefer de lisanslı iPhone aksesuarlarını yüzde 50 indirimle satmaya hazırlanıyor.



Türkiye'nin en büyük marketler zinciri öncülerinden olan BİM, son günlerde teknoloji devi şirketlerinin ürünlerini satmasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Fiyatları son derece uygun tutan BİM, bu kez de iPhone orijinal ürünlerini satmaya hazırlanıyor.

YÜZDE 50 İNDİRİMLE SATIŞA ÇIKACAK

BİM, bu ürünler arasında EarPods kulaklık, 1 metre ve 2 metre uzunluğunda Lightning kablo ve iPhone şarj adaptörünü satışa sunacak. Normalde resmi fiyatları oldukça yüksek bu ürünler neredeyse yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak.

13 NİSAN 2018'DE BİM MARKETLER ZİNCİRİNDE

13 Nisan Cuma günü itibari ile EarPods kulaklık, 1 metre ve 2 metre uzunluğunda Lightning kablo ve iPhone şarj adaptörü olmak üzere toplamda 4 iPhone aksesuarı satışa sunulacak. BİM tarafından yayımlanan afişe göre EarPods kulaklık 49 TL, 1 metre uzunluğundaki Lightning kablo 39 TL, 2 metre uzunluğundaki Lightning kablo 49 TL ve iPhone şarj adaptörü 39 TL'ye raflarda yerini alacak ve stoklar sınırlı sayıda olacak.