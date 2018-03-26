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BİM'e girerken neden iki kapıdan geçiliyor? Çok şaşıracaksınız

İnternet forumlarında başlık üzerine başlık açılan, haber üzerine haber yapılan ve herkesin cevabını merak ettiği soru şu: BİM'e girerken neden iki farklı kapıdan geçiyoruz? Gözünüzde canlandı, değil mi? Gelin, bu BİM'e özel uygulamanın nedenini beraber öğrenelim...

BİM'e girerken neden iki kapıdan geçiliyor? Çok şaşıracaksınız

İnternet forumlarında başlık üzerine başlık açılan, haber üzerine haber yapılan ve herkesin cevabını merak ettiği soru şu: BİM'e girerken neden iki farklı kapıdan geçiyoruz? Gözünüzde canlandı, değil mi? Gelin, bu BİM'e özel uygulamanın nedenini beraber öğrenelim...

26 Mart 2018 Pazartesi 17:51
BİM'e girerken neden iki kapıdan geçiliyor? Çok şaşıracaksınız
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BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. Peki bunun sebebini hiç merak ettiniz mi? Konu hakkında birden fazla iddia var. 
 İlki ve en olası gibi gözükenle başlayalım...

İlki ve en olası gibi gözükenle başlayalım...BİM'e ürün getiren tedarikçilerde bu iki kapıdan dışta olanının anahtarı bulunuyor. BİM gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde kapalı olduğu anlarda malı indiren kamyoncular kapıyı açarak getirdikleri ürünleri buraya bırakıp gidiyorlar. BİM çalışanları marketi açtıklarında bu ürünleri iki kapı arasındaki bu korunaklı bölgeden alıyor ve market raflarına ya da depoya yerleştiriyor.
 Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde

Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş. Ama BİM projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.
Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesiMarketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

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Anahtar Kelimeler:
BİMIki Kapı
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