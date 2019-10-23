‘Bil’li robotlar yarıştı

Uğur KANBEROĞLU

İZMİR Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Teknopark İzmir iş birliğinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Iztech RoboLeague 2019 etkinliğinde, binin üzerinde katılımcı temiz ve yenilenebilir enerji alanında pek çok projeyle yer aldı. Bil Alanya Koleji 7’nci sınıfı öğrencisi Valeriya Ivanyuk ve 5’inci sınıf öğrencisi Oğuz Kaan, hazırladıkları projelerle IZTECH Roboleague 2019’da yerlerini aldı. Etkinlikte ayrıca, robot, endüstriyel otomasyon, teknoloji, mekatronik, elektronik ve makine alanlarında faaliyet gösteren firmalar ile buna ilgi duyan geliştiriciler görüş alışverişinde bulundu. Katılımcıların dayanıklılık, yaratıcılık ve tecrübelerinin test edildiği, 24 ve 36 saatlik maratonlardan oluşan "Tasarla-Yap-Yarıştır" ve "Robothon" kategorilerinde, pek çok proje ve taslak robot çalışması yarıştı.

YARI FİNALE KALDILAR

IZTECH Roboleague 2019’da arazi, çizgi izleyen ve futbol kategorilerinde

üniversite, lise ve kolejlerle yarışan Bil Alanya Koleji öğrencileri, yarı finale kadar gelmeyi başararak okullarını gururlandırdı. Bil Alanya Koleji 7/A sınıfı öğrencisi Valeriya Ivanyuk, “Biz bu yarışmaya ilk kez katılıyoruz. Yarışmada kendi yaptığımız robotları, farklı kategorilerde yarıştırdık. Bu yarışmaya sadece yarışmacı değil, seyirci olarak da katılabilirsiniz. Tüm pistleri gezebilişiniz, diğer yarışan robotlara da bakabilirsiniz. Herkes çok heyecanlı ve atmosfer süperdi. 5’inci sınıf arkadaşım Oğuz Kaan ile robotlarımızı yarıştırdık. Bu iki gün süperdi” dedi.