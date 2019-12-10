Bil’li olma fırsatı

4-5 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava öğrenciler Bil Alanya Koleji Kampüsüne giderek şahsen, https://bilkolejibursluluksinavi.k12net.com web adresi üzerinden online olarak başvuru yapılabilecek.

Ayrıca 0242 513 00 83 - 0505 039 10 07 numaralı telefonlardan da kayıt alınacak.