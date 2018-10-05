Bilişimciler Antalya'da buluştu

TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen "25. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri” (BİMY'25) Semineri, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde yapıldı. TBD tarafından kurulan ve Türkiye’nin en köklü kamu bilişim platformu olma özelliğini taşıyan Kamu-BİB Toplantısı, BİMY’25” seminerinde Cumhurbaşkanlığı, bağlı kuruluşlar, bakanlıklar, yerel yönetimler ve STK’ların yanı sıra kamu ve özel sektörden bilişimciler ve akademisyenler bir araya geldi. Toplantıda dijital gelecek, küresel eğilimler, yapay zeka teknolojileri, robotik ve otonom sistemler, bilişim yatırımları, bilişim uygulamaları ve teknolojileri ile özel sektörde ve kamuda dijital dönüşüm konuları ele alınacak.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, gündeminin sürekli değiştiği bir coğrafyada, belirsizliklerin arttığı ve özellikle de ekonomik zorluklar yaşandığı bu dönemde, bir araya gelmenin ve bilişimin kaldıraç gücünden yararlanarak tüm sektörlerde dijital dönüşümle kalkınmanın çok önemli olduğu söyledi.

Bilişime gönül ve emek vermiş bilişimciler olarak ülkenin gündeminin oluşturulmasına katkı sağlamak, bilişim konusunda yapılanlara, yapılamayanlara, yanlış uygulamalara dikkat çekmek için çalışmakta oldukları belirten Aktepe, "Karar verici makamlara çözüm alternatifleri sunmak, çeşitli eylem planlarının hazırlanmasında aktif görevler almak, dijitalleşme başta olmak üzere bilişimle ilgili nitelikli raporlar hazırlayarak farkındalıklar oluşturmak zorundayız" dedi.



"Nefes kesici bir hızla ilerleyen değişime tanıklık ediyoruz"

Teknoloji u¨reten, Ar-Ge, yenilik ve giris¸imcilik temelli olarak tu¨m sekto¨rlerde dijital do¨nu¨s¸u¨mu¨ gerc¸ekles¸tiren, ku¨resel rekabette bas¸arılı ve refah seviyesi yu¨ksek bir Tu¨rkiye ic¸in bu¨tu¨n taraflara o¨zellikle de bilis¸imcilere o¨nemli sorumluluklar du¨s¸tüğünü ifade eden Aktepe, "Günümüzde sürekli nefes kesici bir hızla ilerleyen değişime tanıklık ediyoruz. Değişime ayak uydurup fırsatları değerlendiren bireylerin ve pazara yeni giriş yapanların piyasa hakimiyetini kolaylıkla ele geçirebildiklerini gözlemliyoruz. Teknolojinin üstel büyümesi sadece bağımlılığımızı artırmamış, aynı zamanda savunma ve güvenlik açısından asimetrik bir oyun alanı oluşturdu. Endüstri 4.0, yapay zeka, robotik sistemler gibi kavramların ortaya çıkmasıyla birlikte hemen hemen her sektörde hızlı değişimler yaşanmaktadır" ifadelerini kaydetti.

Robotik bilimin geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Aktepe, "Endüstriyel alandan çıkıp evlere girme hazırlıkları yapan robotların varlığı bu düşüncemizi pekiştirmektedir. Hasta bakıcı robotlar, temizlik robotları artık düşünce aşamasından çıkıp pratik sahaya inmiş durumda" diye konuştu.

TBD olarak konusunda uzmanlar, akademisyenler, özel sektör firma temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de yer aldığı, Yerli ve Milli Yazılım Çalışma Heyeti oluşturulduklarını ifade eden Aktepe, "Bu heyet ‘yazılım sektörünün gelişmesi, yatırımcılarla işbirliklerinin geliştirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi’ amacıyla hazırlanan yol haritası niteliğinde bir rapor taslağı oluşturmuştur. Heyetimizce yapılacak teknik çalışmalar sonrasında da raporumuzu Cumhurbaşkanlığına, bakanlıklara ve dijital dönüşüm ofisine sunacağız. Dijitalleşme sürecinde olan Türkiye için kamu ve tüm sektörlerde dijital dönüşümü birlikte gerçekleştirelim" dedi.

Seminer 7 Ekim’de sona erecek.