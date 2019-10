Bilim insanları, orman yangınlarını önleyebilecek sprey geliştirdi

BİLİM insanları, orman yangınlarını önlemek amacıyla, bitki örtüsüne yapışan ve hava koşullarına dayanıklı bir sıvı geliştirdi. Suya dayanıklı bu madde, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, geleneksel yangın geciktiricileri ortadan kaldırabilen kötü hava koşullarına bile dayanıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, çalışmanın kıdemli yazarı Eric Appel, "Bu, orman yangınlarıyla mücadeleyi reaktif olmaktan çıkarıp daha proaktif hale getirme potansiyeline sahip" derken, "Bu yeni malzemelerin, insan hayatlarını ve geçim kaynaklarını korumak için yüksek riskli bölgeleri belirlemeye ve iyileştirmeye kapı açmasını umuyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yeni teknoloji, yaklaşık bir buçuk santimlik yağıştan sonra bile bitki örtüsünün üzerinde kalabilen, selüloz bazlı bir sıvı. Bilim insanları, bu sıvının gıda, ilaç ve tarım ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve toksik olmayan malzemeler içerdiğini söylüyor.

Araştırmacılar, Proceedings of the National Academy of Sciens'ta yayımlanan makalede "Bu malzemeler, kolay ve ölçeklenebilir bir üretim süreciyle biyolojik olarak parçalanabilen ve toksik olmayan başlangıç malzemelerinden üretilmiştir" diye yazdı.

Bilim insanları, jele benzeyen sıvının standart tarımsal ekipmanlar veya bir uçak aracılığıyla püskürtülebileceğini söylüyor.

İtfaiye ekipleri halihazırda yangın söndürücüler ve su taşıyan jeller gibi geciktiriciler kullanıyor ama su buharlaşınca bunların da etkisi kalmıyor. Normal yangın koşullarında buharlaşma, bir saatten az bir sürede gerçekleşiyor.

Çalışmanın başyazarı, Stanford Üniversitesi doktora öğrencisi Anthony Yu, "Bir bölgeye önlem olarak bundan 20 bin galon koyabilirsiniz ya da yangın başladıktan sonra geleneksel formülasyondan bir milyon galon kullanmak zorunda kalırsınız" dedi.

Bilim insanları, yeni materyali California Ulaştırma Bakanlığı ve CalFire'la (Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Bakanlığı) birlikte test ediyor.